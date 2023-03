Sky-Experte Dietmar Hamann warnt den 1. FC Köln

Köln - Der 1. FC Köln hat in der Fußball-Bundesliga einen Negativ-Lauf. Fünf Spiele in Folge konnten die Geißböcke nicht gewinnen. Sky-Experte Dietmar Hamann (49) glaubt dennoch nicht an einen direkten Abstieg.

Am Ende hieß es 5:2 für die Mannschaft von Trainer Daniel Farke (46).

Den Anfang kann die Baumgart-Elf am kommenden Sonntag machen. Dann steht das rheinische Derby gegen Borussia Mönchengladbach an (15.30 Uhr, DAZN). Die Fohlen liegen lediglich auch nur vier Punkte vor dem 1. FC Köln.

Allerdings wäre da noch der Relegationsplatz. Und davor haben die Kölner auch lediglich sechs Zähler Vorsprung, weshalb man bis Saisonende noch "sechs, sieben Punkte" holen müsse, so der Sky-Experte.

Denn der frühere Profi des FC Bayern München meint, dass der FC Schalke 04 und der VfB Stuttgart den Gang in die zweite Liga antreten müssen.

Trotz des Negativlaufs von fünf sieglosen Spielen in Folge glaubt der Champions-League-Sieger von 2005 an FC-Trainer Steffen Baumgart (51). "Er ist seit vielen Jahren dabei. Ich bin der Letzte, der Steffen Tipps geben kann oder soll", so der frühere Nationalspieler.

Stattdessen richtet Hamann, der 2002 mit der deutschen Nationalmannschaft Vize-Weltmeister wurde, einen Appell an die Spieler der Geißböcke: "Um in der Bundesliga Spiele zu gewinnen, musst du immer ans Limit gehen und darfst keine Fehler machen. Die haben sie aber gemacht in den vergangenen Wochen."