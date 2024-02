Später Schock! 1. FC Köln verspielt Sieg in Hoffenheim - Schiri muss Partie unterbrechen

Sinsheim - Der abstiegsbedrohte 1. FC Köln hat vor dem Rosenmontagsumzug seine Fans nur zeitweise in Karnevalsstimmung versetzen können. Das abstiegsbedrohte Team von Trainer Timo Schulz kam am Sonntagabend zu einem 1:1 (0:0) bei der TSG 1899 Hoffenheim und gab den Sieg erst in der Nachspielzeit her.