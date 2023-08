Sportchef macht klar: 1. FC Köln offenbar mit Offensivmann einig!

Köln - Allzu viel Zeit hat der 1. FC Köln nicht mehr Zeit, um auf dem Transfermarkt eine schnelle Offensivkraft zu finden. Nun soll es hinter den Kulissen am Geißbockheim eine Einigung gegeben haben.

Hat in diesem Sommer alle Hände voll zu tun: Kölns Geschäftsführer Christian Keller (44). © Marius Becker/dpa

Um welchen Akteur es sich genau handelt, ließ Geschäftsführer Christian Keller (44) allerdings nicht durchsickern. Der Kölner Express hatte zuvor berichtet.

"Es ist kein Geheimnis, dass wir in der Offensive noch was machen wollen. Und ich bin auch zuversichtlich, dass das klappt", so der 44-Jährige.

Nicht zuletzt wegen der Verletzungssorgen um Linton Maina (24) in der Vorbereitung sehnt sich der Effzeh nach einer flexiblen Offensivlösung für die Außenbahnen.

Sage und schreibe fünf Testspiele verpasste der Ex-Hannoveraner. Ein Startelfeinsatz beim VfL Osnabrück am kommenden Montag ist daher äußerst unwahrscheinlich.