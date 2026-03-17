Stadionsprecher-Eklat: 1. FC Köln kassiert saftige Strafe vom DFB

Frankfurt am Main - Nach den umstrittenen Äußerungen seines Stadionsprechers muss Fußball-Bundesligist 1. FC Köln eine Geldstrafe zahlen.

Nach den Äußerungen von Stadionsprecher Michael Trippel (71) ist der 1. FC Köln zur Kasse gebeten worden. © Rolf Vennenbernd/dpa

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verhängte gegen den Club eine Strafe in Höhe von 8000 Euro wegen unsportlichen Verhaltens, teilte der Verband anderthalb Wochen nach der Partie der Kölner gegen Borussia Dortmund (1:2) mit.

Während der Partie hatte Stadionsprecher Michael Trippel die Worte "Pfui, widerlich" ins Mikrofon gerufen. Der 71-Jährige bezog sich bei seinen Aussagen auf einen Platzverweis gegen FC-Profi Jahmai Simpson-Pusey (20). Seine Äußerungen lösten Diskussionen unter Fußball-Beobachtern und Fans aus.

Zudem belegte das DFB-Gericht den Club mit der Auflage, "Stadionsprecher in geeigneter Weise ausdrücklich darauf hinzuweisen, unsportliche Aussagen, insbesondere in Bezug auf Schiedsrichter, Schiedsrichterentscheidungen und andere Spielbeteiligte, zukünftig zu unterlassen".

Stadiondurchsagen sollen ausschließlich mit neutralem Inhalt versehen werden.