Klassenverbleib auf der Couch? So denkt Köln-Coach Wagner darüber

Köln - Trainer René Wagner (37) hofft, den Klassenverbleib mit dem 1. FC Köln in der Bundesliga schon am Sonntag auf dem heimischen Sofa feiern zu können.

Cheftrainer René Wagner (37) will mit dem 1. FC Köln in der Bundesliga bleiben. © Marius Becker/dpa

"Das ist ein ganz normaler Sonntag wie nach jedem anderen Spiel. Und sollten wir am Wochenende auf der Couch liegen und es würde die Möglichkeit bestehen, dann bedeutet das, dass wir am Wochenende gewonnen haben", erklärte der 37-Jährige vor dem Duell der Kölner beim 1. FC Union Berlin am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Ergänzend fügte er noch hinzu: "Dann werde ich mit Sicherheit mit einem großen Lächeln dasitzen und alles andere können wir nicht beeinflussen."

Mit einem Sieg würden die Rheinländer einen großen Schritt Richtung Klassenverbleib machen. Damit dieser auch rechnerisch feststeht, braucht der FC aber nicht nur einen eigenen Erfolg, sondern auch Patzer der Konkurrenz.

Sowohl der FC St. Pauli gegen den FSV Mainz 05 als auch der VfL Wolfsburg beim SC Freiburg dürfen nicht gewinnen.

"Auch wenn das Spiel jetzt am Wochenende gewonnen wird, ist die Saison noch nicht vorbei, sondern ganz im Gegenteil: Dann haben wir noch zwei weitere Spiele, in denen wir erfolgreich Fußball spielen können", sagte Wagner.