Highlightspiel der FC-Köln-Frauen gegen Werder Bremen: Fans dürfen sich auf Premiere freuen

Köln - Am Samstag findet das alljährliche Highlightspiel für die Fußball-Frauen vom 1. FC Köln im RheinEnergie-Stadion statt. Gegner ist Werder Bremen . Begleitet wird die Partie von einem umfassenden Rahmenprogramm sowie einer technischen Premiere, auf die sich insbesondere die Fans auf der heimischen Couch freuen dürfen.

FC-Trainerin Britta Carlson (48) fiebert dem Duell gegen die Damen von Werder Bremen entgegen. © Federico Gambarini/dpa

Erstmals wird für die TV-Übertragung (ab 13 Uhr auf MagentaSport und DAZN) nämlich eine Trainerin mit einem Funkmikrofon ausgestattet. Das hat der Deutsche Fußball-Bund mitgeteilt.

Tragen wird das kabellose Mikro demnach Werder-Trainerin Friederike Kromp (41), sodass die Zuschauerinnen und Zuschauer noch näher am Geschehen teilhaben können und genau hören, wie die Kommunikation auf der Bank wirklich abläuft.

Die Fans vor Ort dürfen sich hingegen auf ein Familienfest rund um das Kölner Stadion freuen. Beispielsweise gibt es eine Pänz-Party für Kinder und Familien. Der Startschuss hier fällt um 9.30 Uhr auf der Westkampfbahn.

Im Inneren des Stadions treten zudem Sänger Max Mutzke (44) sowie die Kölner Karnevalsband Planschemalöör auf.