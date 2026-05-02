Bittere Nachrichten für den 1. FC Köln: Innenverteidiger fällt für Union-Duell aus

Köln - Der 1. FC Köln kann am Samstagnachmittag beim 1. FC Union Berlin (ab 15.30 Uhr) einen riesigen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Für die Auswärtspartie in der Hauptstadt muss Trainer René Wagner (37) seinen Kader aber umbauen.

Der niederländische U-Nationalspieler Rav van den Berg (21) hat sich am Freitag verletzt und fehlt dem 1. FC Köln bei Union Berlin. © Marius Becker/dpa

Dass Mittelfeldstratege Isak Johannesson (23) den Weg nach Berlin nicht mit antreten wird, war schon am vergangenen Wochenende klar: Der Isländer holte sich bei der bitteren 1:2-Derbypleite gegen Bayer 04 Leverkusen die fünfte Gelbe Karte ab und fehlt den Kölnern damit gesperrt.

Am Freitagnachmittag erreichte den FC dann die nächste Hiobsbotschaft: Innenverteidiger Rav van den Berg (21) hat sich beim Abschlusstraining verletzt und ist nicht einsatzfähig.

Der niederländische U-Nationalspieler ist daher in Köln geblieben und verfolgt die Partie gegen die Hauptstädter von der heimischen Couch aus.

Stattdessen dürfen sich Denis Huseinbasic (24) und Ex-Union-Kicker Dominique Heintz (32) Hoffnungen auf einen Einsatz in Köpenick machen. Beide wurden zuletzt nicht für den Kader berücksichtigt.

Mit dabei ist außerdem erneut Sturm-Youngster Youssoupha Niang (19), der wie schon in der Vorwoche den Kaderplatz des verletzten Stammstürmers Ragnar Ache (27) einnimmt.