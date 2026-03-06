1. FC Köln: Zwei Rückkehrer sollen für sportliche Wende gegen BVB sorgen

Köln - Nach nur zwei Siegen aus den vergangenen 15 Partien ist der Druck beim 1. FC Köln groß. Für die dringend benötigte sportliche Wende beim Heimspiel gegen Borussia Dortmund am Samstagabend (18.30 Uhr) sollen nun zwei Rückkehrer sorgen.

Außenverteidiger Alessio Castro-Montes (28) wird gegen den BVB von Beginn an auf dem Rasen stehen. © Silas Stein/dpa

Wie Trainer Lukas Kwasniok (44) auf der Pressekonferenz vor dem Duell mit dem BVB verraten hat, stehen ihm ab sofort wieder Alessio Castro-Montes (28) und Linton Maina (26) zur Verfügung. Zuvor hatte das Duo die vergangenen vier Spiele verletzungsbedingt passen müssen.

Außenverteidiger Castro-Montes erhält sogar gleich eine Startelfgarantie vom 44-Jährigen. "Er wird beginnen", verrät Kwasniok.

Immerhin sei die Not in der Defensivreihe nach den Muskelverletzungen von Sebastian Sebulonsen (26) und Jan Thielmann (23) weiterhin groß.

Der Belgier solle daher gegen den BVB "die Position auf der rechten Schiene" schließen, betont Kwasniok.