1. FC Köln: Zwei Rückkehrer sollen für sportliche Wende gegen BVB sorgen
Köln - Nach nur zwei Siegen aus den vergangenen 15 Partien ist der Druck beim 1. FC Köln groß. Für die dringend benötigte sportliche Wende beim Heimspiel gegen Borussia Dortmund am Samstagabend (18.30 Uhr) sollen nun zwei Rückkehrer sorgen.
Wie Trainer Lukas Kwasniok (44) auf der Pressekonferenz vor dem Duell mit dem BVB verraten hat, stehen ihm ab sofort wieder Alessio Castro-Montes (28) und Linton Maina (26) zur Verfügung. Zuvor hatte das Duo die vergangenen vier Spiele verletzungsbedingt passen müssen.
Außenverteidiger Castro-Montes erhält sogar gleich eine Startelfgarantie vom 44-Jährigen. "Er wird beginnen", verrät Kwasniok.
Immerhin sei die Not in der Defensivreihe nach den Muskelverletzungen von Sebastian Sebulonsen (26) und Jan Thielmann (23) weiterhin groß.
Der Belgier solle daher gegen den BVB "die Position auf der rechten Schiene" schließen, betont Kwasniok.
Linton Maina musste nach überstandenem Rippenbruch krankheitsbedingt pausieren
Maina hingegen muss sich wohl zunächst mit einem Platz auf der Ersatzbank zufriedengeben. Der gebürtige Berliner habe seinen Rippenbruch zwar auskuriert, fehlte unter der Woche aber krankheitsbedingt.
"Linton ist drei, vier Tage ausgefallen mit Magen-Darm-Problemen und hat wirklich abgenommen. Er hechelt ein wenig hinterher", begründet Trainer Kwasniok seine Entscheidung und ergänzt scherzhaft: "Die zwei, drei Kilo weniger stehen ihm gut." Gegen die Ruhrpott-Elf soll er mit seiner Geschwindigkeit als "Waffe von der Bank" Impulse in der Offensive setzen.
Titelfoto: Bildmontage: David Inderlied/dpa, Silas Stein/dpa