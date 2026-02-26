Es ist nicht El Mala: Ex-FC-Star räumt Köln-Stürmer WM-Chancen ein

FC-Stürmer Ragnar Ache (27) hat zuletzt mit seinen Leistungen für Aufsehen gesorgt. © Harry Langer/dpa

Das Potenzial dazu habe der Angreifer auf jeden Fall, meint etwa Ex-FC-Profi Christian Clemens (34) in einem neuen Video, das er auf seinem Instagram-Kanal hochgeladen hat.

Er frage sich daher, warum noch niemand über die Möglichkeit nachgedacht habe, Kölns König der Lüfte für die WM im Sommer zumindest als Ersatz- beziehungsweise Ergänzungsspieler zu nominieren.

Immerhin mache der 27-Jährige nicht nur extrem viele Bälle als Wandspieler fest und sei dank seiner Athletik auch bei Standards "sehr, sehr gefährlich". Sondern er gewinne auch "gefühlt jedes Kopfballduell", so Clemens.

Tatsächlich gilt der ehemalige deutsche U-Nationalspieler laut diversen Sportstatistik-Anbietern, wie etwa dem US-Unternehmen "statmuse", als der kopfballstärkste Angreifer der europäischen Top-5-Ligen - und das mit einigem Abstand: Während Ache auf etwa 8 gewonnene Kopfballduelle pro 90 Minuten kommt, gewinnt der zweitplatzierte Beto (28) vom FC Everton lediglich knapp 6 Luftzweikämpfe pro Spiel.