Es ist nicht El Mala: Ex-FC-Star räumt Köln-Stürmer WM-Chancen ein
Köln - Ragnar Ache (27) vom 1. FC Köln ist seit seinem Fallrückzieher-Hammer gegen die TSG 1899 Hoffenheim am vergangenen Wochenende in aller Munde. Könnte der 27-Jährigen nun sogar überraschend auf den WM-Zug aufspringen und auf einen Anruf von Nationaltrainer Julian Nagelsmann (38) hoffen?
Das Potenzial dazu habe der Angreifer auf jeden Fall, meint etwa Ex-FC-Profi Christian Clemens (34) in einem neuen Video, das er auf seinem Instagram-Kanal hochgeladen hat.
Er frage sich daher, warum noch niemand über die Möglichkeit nachgedacht habe, Kölns König der Lüfte für die WM im Sommer zumindest als Ersatz- beziehungsweise Ergänzungsspieler zu nominieren.
Immerhin mache der 27-Jährige nicht nur extrem viele Bälle als Wandspieler fest und sei dank seiner Athletik auch bei Standards "sehr, sehr gefährlich". Sondern er gewinne auch "gefühlt jedes Kopfballduell", so Clemens.
Tatsächlich gilt der ehemalige deutsche U-Nationalspieler laut diversen Sportstatistik-Anbietern, wie etwa dem US-Unternehmen "statmuse", als der kopfballstärkste Angreifer der europäischen Top-5-Ligen - und das mit einigem Abstand: Während Ache auf etwa 8 gewonnene Kopfballduelle pro 90 Minuten kommt, gewinnt der zweitplatzierte Beto (28) vom FC Everton lediglich knapp 6 Luftzweikämpfe pro Spiel.
Mit diesem Skillset sei Ache ein "Top-Spieler für Spiele, wo es hintenraus enger wird und wo man auch mal mit langen Bällen agieren muss", ist sich der gebürtige Kölner daher sicher. "Da gibt es meiner Meinung nach keinen besseren Spieler im Kader", resümiert Clemens.
