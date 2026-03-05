Köln-Trainer Kwasniok reagiert auf Nagelsmann-Kritik an El Mala: "Jetzt hat sich eben der Bundestrainer auch noch geäußert"

Köln - Nach den deutlichen Worten von Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) zu Said El Mala (19) vom 1. FC Köln hat Klubtrainer Lukas Kwasniok (44) dem Offensivspieler eine Rückkehr in die Startelf in Aussicht gestellt.

FC-Trainer Lukas Kwasniok (44) steht aktuell mit dem Aufsteiger unter Druck. © UWE KRAFT / AFP

"Ich kann nur sagen, dass Said diese Woche die ganze Zeit marschiert ist. Das ist das Entscheidende für mich. Deshalb ist auch die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass er Samstagabend gegen Dortmund beginnen wird", sagte Kwasniok vor dem Spiel gegen den BVB am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky).

Zuvor hatte Nagelsmann in einem "Kicker"-Interview gefordert, dass El Mala in Köln mehr spielen müsse, um eine realistische Chance auf eine WM-Teilnahme im Sommer zu haben.

"Said muss den Anspruch haben, dass er in Köln Stammspieler ist und immer spielt. Aber er spielt 50 Prozent, das ist zu wenig. Und das liegt nicht am Trainer, was man dann oft meint, sondern es liegt an ihm selbst, wie stabil er in der Defensive arbeitet", hatte Nagelsmann gesagt.

Kwasniok reagierte auf diese Aussagen verhalten. "Es ist so, dass Said sehr viele Informationen von sehr, sehr vielen Menschen bekommt", sagte der FC-Coach und nannte "soziale Medien, das Trainerteam, Verein, die Beraterseite".