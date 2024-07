"Stimme von Köln" feiert Geburtstag: FC-Köln-Legende Michael Trippel wird 70

Knapp anderthalb Jahre später war er dann zum ersten Mal im Stadion - und der Bundesliga-Fußball und seine Kulisse in Köln haben ihn endgültig in ihren Bann gezogen. "Im Stadion angekommen war ich überwältigt. Alles erschien mir so bunt - der grüne Rasen, die vollen Ränge, die rot-weißen Fahnen der Fans", berichtet Trippel, der nun endgültig FC-infiziert war.

Im RheinEnergie-Stadion trägt der 1. FC Köln seine Heimspiele seit 2003 aus. © Federico Gambarini/dpa

Es folgen diverse Projekte in der Fanarbeit - egal ob organisierte Fantreffen, Auswärtsfahrten oder Fan-Club-Turniere -, ehe er 1987 mit seiner Berufung in den Sportbeirat erstmals in einem offiziellen FC-Gremium aktiv wurde.

1993 wurde er schließlich zum Presse- und Stadionsprecher der FC-Amateure, ab Sommer 1994 unterstützte Trippel dann den damaligen Stadionsprecher der Profis, Hans-Gerhard König (†74). Als der 1999 aus gesundheitlichen Gründen das Mikro ablegte, übernahm Trippel - und gab es bis heute nicht mehr aus der Hand.

Seitdem erlebte der 70-Jährige als Stadionsprecher sechs Abstiege, sechs Aufstiege und zwei Europapokal-Qualifikationen hautnah mit.

Besonders ein Satz hat sich dabei in die Geschichtsbücher des Vereins und der Fans eingebrannt. Nach Yuya Osakos (34) Tor zum 2:0 gegen den FSV Mainz 05 in der Saison 2016/17 verkündete Trippel den ersten Einzug in einen europäischen Vereinswettbewerb seit 25 Jahren mit dem legendären Ausruf: "Meine Damen und Herren, soeben schellte in Kopenhagen das Telefon!"