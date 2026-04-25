25.04.2026 17:33 Strittiger Elfmeter ebnet Bayers Derbysieg in Köln: War das wirklich Handspiel, Herr Hartmann?

Der 1. FC Köln hat der Derby gegen Bayer 04 Leverkusen im heimischen RheinEnergie-Stadion mit 1:2 verloren. Im Fokus stand auch Schiedsrichter Robert Hartmann.

Von Jonas Reihl

Köln - Der 1. FC Köln und das deutsche Schiedsrichterwesen werden in dieser Saison wohl keine Freunde mehr. Am Samstagnachmittag verloren die Geißböcke das Derby gegen Bayer 04 Leverkusen auch wegen eines umstrittenen Handelfmeters mit 1:2 (0:1).

Schiedsrichter Robert Hartmann ebnete mit seiner zweifelhaften Elfmeter-Entscheidung den Weg zum Sieg für Bayer 04 Leverkusen. © Swen Pförtner/dpa Was war passiert? Bayers Exequiel Palacios wollte den Ball in den Strafraum bringen, traf dabei allerdings den Oberarm von FC-Profi Eric Martel. Referee Robert Hartmann stand direkt daneben und entschied sofort auf Handelfmeter. Brisant an der Entscheidung: Martel hatte seinen Arm zum einen sichtlich hinter dem Rücken verschränkt, zum anderen war die Distanz mit nur rund zwei Metern sehr kurz. Hinzu kommt, dass der Ball wohl zunächst an seine Brust und erst dann an den Oberarm sprang. Für VAR Guido Winkmann reichte das aber offenbar nicht, um seinen Kollegen an den viel zitierten Bildschirm zu schicken. 1. FC Köln Kult-Trainer wagt Abstiegs-Prognose: Darum schafft der 1. FC Köln den Klassenerhalt Bayer-Angreifer Patrik Schick war der ganze Trubel indes egal. Der Tscheche schnappte sich die Kugel und netzte trocken unten links ein. Zwar hatte Keeper Marvin Schwäbe noch die Hände dran, den Einschlag konnte er aber nicht mehr verhindern (43.). Folglich ging es mit der knappen 1:0-Führung für die Gäste zum Pausentee.

Die Bayer-Profis Alejandro Grimaldo (Nr. 20), Nathan Tella (Nr. 23) und Ibrahim Maza (Nr. 30) jubeln gemeinsam mit Doppelpacker Patrik Schick (Nr. 14). © Federico Gambarini/dpa

FC-Wunderjunge Said El Mala blieb trotz bester Gelegenheiten am Samstag torlos. © Federico Gambarini/dpa

FC vergibt beste Chancen, Bayer macht den Deckel drauf

Kann mit der Leistung seiner Elf zufrieden sein: Kölns Interimstrainer René Wagner. © Federico Gambarini/dpa Dabei waren die Geißböcke wie die Feuerwehr in die Partie gestartet: Schon nach nur drei Minuten hatte Wunderjunge Said El Mala die große Chance auf die frühe Führung, nachdem er Robert Andrich im Laufduell locker abschütteln konnte. Sein Versuch ging allerdings knapp am linken Pfosten vorbei. Nur eine Zeigerumdrehung später war es dann Jakub Kaminski, der die nächste Großchance liegen ließ. Der Pole luchste Bayers Alejandro Grimaldo die Kugel kurz vor dem Strafraum ab und wurschtelte sich durch die halbe Hintermannschaft der Werkself. Sein wuchtiger Schuss aus rund zwei Metern landete aber nur am Außennetz (4.). In der Folge drängte der FC weiterhin auf die Führung, die Chancenverwertung der Mannschaft von René Wagner war aber wie schon in den Vorwochen mangelhaft - Kaminski, El Mala und Martel vergaben teils beste Gelegenheiten auf einen Treffer. 1. FC Köln 1. FC Köln bangt: Stürmer Ragnar Ache droht Saison-Aus Wie es richtig geht, zeigte dann erneut Schick: Der Angreifer veredelte einen Konter mit seinem 13. Saisontreffer zum 2:0 und machte den Deckel drauf auf die Partie. Die Hausherren kamen durch den eingewechselten Luca Waldschmidt zwar nochmal ran (77.), sein Anschlusstreffer fiel jedoch zu spät, sodass sich die Geißböcke letztlich dem ungeliebten Nachbarn geschlagen geben mussten. Mit dem Sieg wahrt Bayer die letzte Chance auf die Qualifikation für die Champions League, während es der FC verpasst hat, einen entscheidenden Schritt im Abstiegskampf zu gehen.

Statistik zum Bundesliga-Spiel zwischen dem 1. FC Köln und Bayer 04 Leverkusen

31. Spieltag der 1. Bundesliga 1. FC Köln - Bayer 04 Leverkusen 1:2 (0:1)



1. FC Köln: Schwäbe - Sebulonsen, Simpson-Pusey, Özkacar, Lund (71. Waldschmidt) - Johannesson (71. Chavez), Martel (85. Niang), Maina (59. Thielmann), Kaminski - Bülter (59. Castro-Montes), S. El Mala Bayer 04 Leverkusen: Blaswich - Quansah (5. Badé), Andrich, Tapsoba - Culbreath (72. Arthur), Aleix Garcia (72. Ezequiel Fernandez), Palacios, Grimaldo, Maza (62. M. Tillman), Tella (72. Ben Seghir) - Schick Schiedsrichter: Robert Hartmann (Wangen im Allgäu) Zuschauer: 50.000 (ausverkauft) Tore: 1:0 Patrik Schick (43), 2:0 Patrik Schick (52.), 2:1 Luca Waldschmidt (77.) Gelbe Karten: Isak Johannesson (45.) / Edmond Tapsoba (9.), Janis Blaswich (90.+5)