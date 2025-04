Transfer fix! 1. FC Köln holt Mittelfeld-Juwel von Liga-Konkurrent Schalke 04

Köln - Der 1. FC Köln bastelt fleißig an der Zukunft - und wildert dabei unter anderem bei Liga-Konkurrent FC Schalke 04.

In der aktuellen Saison kommt Arian Güzel (16) auf fünf Tore in 20 Partien für den Nachwuchs von Schalke 04. © IMAGO/Funke Foto Services

Knappen-Juwel Arian Güzel (16) hat am Dienstag einen langfristigen Vertrag beim FC unterschrieben. Das hat der rheinische Klub mitgeteilt.

Demnach wird der defensive Mittelfeldspieler, der die U17 von Schalke in dieser Saison als Kapitän aufs Feld führt, in der kommenden Spielzeit in der U19-Mannschaft von Stefan Ruthenbeck (52) auflaufen.

"Neben seiner sehr hohen Qualität auf dem Platz zeichnet sich Ari durch seine Charakterstärke als Führungspersönlichkeit aus", freut sich FC-Nachwuchs-Chef Lukas Berg (31) über den gelungenen Transfer.

Die Erwartungen an den Sechser sind dabei hoch: Perspektivisch soll Güzel "unseren U17-Jahrgang [...] in der Spitze" verstärken, hofft Berg.

Dass das nicht einfach für den 16-Jährigen wird, zeigt ein Blick auf die nackten Zahlen: Aktuell rangiert die FC-Elf in der U17-Bundesliga unangefochten auf Rang eins.