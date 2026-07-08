FC-Juwel zu Gast bei YouTube-Star: Das wünscht sich Said El Mala von seiner Zukünftigen

Köln - In der abgelaufenen Saison sorgte Said El Mala (19) in der Bundesliga für Furore und ballerte den 1. FC Köln mit 13 Toren zum Klassenerhalt. Doch wie tickt das Offensivjuwel privat?

Mit 13 Toren und fünf Vorlagen ist Said El Mala (19) in der abgelaufenen Spielzeit Top-Scorer des 1. FC Köln gewesen. © Soeren Stache/dpa

Gemeinsam mit seinem Bruder Malek (21) traf sich der Angreifer mit dem Food-Influencer Abu Goku (bürgerlich: Gacfar Elmoussa, 33) zum Döneressen in einem Kölner Imbiss. In dem am Sonntag veröffentlichten YouTube-Video sprechen die drei passend dazu auch über die Essgewohnheiten des Brüder-Duos.

Darin erklärt der 19-Jährige zwar, dass unmittelbar vor einem Bundesligaspiel kein Döner auf seinen Teller kommen würde. "Aber nach einem Spiel kommt das schon sehr, sehr gut", verrät El Mala.

Gute Köche seien sie nicht, stattdessen gehe es meistens zum Essen außer Haus. Pommes, Pizza und Co. müssten dabei aber nicht zwangsläufig auf den Tisch kommen, beteuert der 19-Jährige und ergänzt schmunzelnd: "Man kann in Köln ja auch gut gesund essen."

Das dürfte sich nach Einschätzung des Duos wohl erst ändern, wenn einer der beiden irgendwann heiratet. "Dann hat man ja auch eine Frau, die einem hilft irgendwo. Die kann dann ja wahrscheinlich besser kochen als wir - hoffe ich", witzelt der 19-Jährige.