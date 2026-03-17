Transfer-Hammer beim 1. FC Köln! Said El Mala soll Zusage für Wechsel gegeben haben

Köln - Der englische Erstligist Brighton & Hove Albion um Trainer Fabian Hürzeler (33) intensiviert offenbar sein Werben um Kölns Jungstar Said El Mala (19).

Said El Mala (19) vom 1. FC Köln soll seine Zusage für einen Wechsel zu Brighton & Hove Albion gegeben haben. © Marius Becker/dpa

Wie die "Bild"-Zeitung und "Sport Bild" berichteten, sollen die Südengländer bereit sein, ihr Angebot aus dem Winter merklich zu erhöhen und die Spieler-Seite soll mit den angebotenen Konditionen grundsätzlich einverstanden sein.

Die Familie, die seit der kürzlichen Trennung von einer Agentur die Beratung des WM-Kandidaten übernommen hat, soll dem möglichen Wechsel zugestimmt haben.

Der 19 Jahre junge Edeltechniker der abstiegsbedrohten Kölner hatte sich in seiner Premierensaison mit bislang neun Treffern und vier Vorlagen in der Liga in den Fokus mehrerer Top-Teams gespielt.

Zuletzt hat El Mala mehr Spielzeit unter Trainer Lukas Kwasniok (44) bekommen, nachdem zuvor seine teils geringe Einsatzdauer auf dem Platz von Fans kritisiert worden war.