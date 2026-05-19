Transfer perfekt: Martel wechselt von Köln zu diesem Bundesligisten

Köln - Jetzt ist sein Wechsel offiziell! Eric Martel (24) vom 1. FC Köln hat einen neuen Klub in der Bundesliga gefunden.

Eric Martel läuft ab der neuen Saison für Mainz 05 auf. © Marius Becker/dpa

Erst unmittelbar nach dem letzten Spieltag bei Bayern München wurde bekannt gegeben, dass Martel die Geißböcke fix verlassen wird.

Jetzt ist auch klar, wohin! Der Mittelfeldspieler wechselt ablösefrei zum 1. FSV Mainz 05.

Das haben die "Meenzer" am Dienstag offiziell verkündet. "Eric ist ein Spieler, der zum einen schon eine Menge Bundesligaerfahrung mitbringt und seine Qualität bereits über mehrere Jahre nachgewiesen hat", teilte der Klub auf seiner Homepage mit.

Der ehemalige U21-Nationalspieler kam vor vier Jahren für rund 1,5 Millionen Euro von RB Leipzig nach Köln und reifte dort zum Stammspieler.

Heißt auch: Der Effzeh um Sportboss Thomas Kessler (40) ist nun auf der Suche nach einem Ersatz.