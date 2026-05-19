Transfer perfekt: Martel wechselt von Köln zu diesem Bundesligisten
Köln - Jetzt ist sein Wechsel offiziell! Eric Martel (24) vom 1. FC Köln hat einen neuen Klub in der Bundesliga gefunden.
Erst unmittelbar nach dem letzten Spieltag bei Bayern München wurde bekannt gegeben, dass Martel die Geißböcke fix verlassen wird.
Jetzt ist auch klar, wohin! Der Mittelfeldspieler wechselt ablösefrei zum 1. FSV Mainz 05.
Das haben die "Meenzer" am Dienstag offiziell verkündet. "Eric ist ein Spieler, der zum einen schon eine Menge Bundesligaerfahrung mitbringt und seine Qualität bereits über mehrere Jahre nachgewiesen hat", teilte der Klub auf seiner Homepage mit.
Der ehemalige U21-Nationalspieler kam vor vier Jahren für rund 1,5 Millionen Euro von RB Leipzig nach Köln und reifte dort zum Stammspieler.
Heißt auch: Der Effzeh um Sportboss Thomas Kessler (40) ist nun auf der Suche nach einem Ersatz.
Dem Kölner Stadt-Anzeiger zufolge sollen die Geißböcke daher Ex-Spieler Salih Özcan (28) von Borussia Dortmund auf dem Zettel haben. Der türkische Nationalspieler verlässt den BVB im Sommer nach drei Jahren.
Titelfoto: Bildmontage: Marius Becker/dpa