Transfercoup für den FC: Englischer Nationalspieler von Manchester City wird Kölner

Köln - Fußball-Bundesligist 1. FC Köln hat wegen der Personalsorgen in der Defensive den englischen Innenverteidiger Jahmai Simpson-Pusey (20) verpflichtet.

FC-Neuzugang Jahmai Simpson-Pusey (20, M., hier im himmelblauen Trikot von Manchester City) war zuletzt an Celtic Glasgow ausgeliehen. © Zed Jameson/PA Wire/dpa

Dies teilte der Club am Dienstag mit. Das 20 Jahre alte Abwehrtalent von Manchester City wird bis zum Saisonende ausgeliehen. Simpson-Pusey war zuletzt an den schottischen Erstligisten Celtic Glasgow verliehen, kam dort aber kaum zum Zug.

Nach dem Medizincheck am Sonntag ist der englische U20-Nationalspieler direkt ins Trainingslager der Kölner im spanischen La Nucia gereist. "Jahmai ist ein talentierter Spieler, der trotz seines jungen Alters bereits Erfahrungen auf hohem Niveau sammeln konnte", sagte Kölns Sportdirektor Thomas Kessler laut Pressemitteilung.

Und weiter: "Er wurde bei einem internationalen Top-Club ausgebildet, ist spielstark und ballsicher, mit seiner Verpflichtung erweitern wir unsere Optionen in der Innenverteidigung."

Kessler erwartet, dass diese Verpflichtung den internen Konkurrenzkampf "positiv beeinflussen" werde. In Luca Kilian und Timo Hübers fallen zwei Innenverteidiger verletzungsbedingt noch länger aus.

Simpson-Pusey war mit acht Jahren in die Jugendakademie von Manchester City gekommen und durchlief dort sämtliche Nachwuchsteams.