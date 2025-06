Transferpläne des 1. FC Köln: Auf diesen Positionen sucht Sportchef Kessler nach Verstärkungen

Alles in Kürze

Ex-Bundesliga-Torhüter Thomas Kessler (39) ist als Sportdirektor des 1. FC Köln für die Kaderplanung des Bundesliga-Rückkehrers verantwortlich. © Marius Becker/dpa

Dementsprechend groß ist das Fan-Interesse, wenn es um die weitere Transferplanung des Bundesliga-Rückkehrers geht. So auch am Dienstagabend beim Mitgliederstammtisch des FC im RheinEnergie-Stadion, bei dem über 300 Fans persönlich anwesend waren und Kessler mit ihren Fragen konfrontierten.

Sein Versprechen an die Anhänger: "Wir arbeiten mit Hochtouren daran, dass wir eine wettbewerbsfähige Mannschaft zusammenbekommen und uns dann so gut vorbereiten, dass wir auch in der kommenden Saison viel feiern können."

Um das zu erreichen, sei es wichtig, die Mannschaft "in jeder Positionsgruppe" zu verstärken, meinte der 39-Jährige, ehe er konkret den Bedarf erklärte: "Wir suchen einen zweiten Torhüter, der Marvin Schwäbe (30) den Rücken freihält. Auf der Rechtsverteidiger-Position haben wir eine Vakanz, auch in der Innenverteidigung."

Hinzu käme ein neuer Linksverteidiger - "in Abhängigkeit davon, wer uns verlässt", spielte der Ex-Keeper zudem auf einen eventuellen Abgang des umworbenen Youngsters Max Finkgräfe (20) an.