Fan-Reanimation, irreguläres Tor und stumme Ultras: 1. FC Köln erkämpft sich wichtigen Punkt
Köln - Fußball als Nebensache! Das Heimspiel des 1. FC Köln gegen die TSG Hoffenheim (2:2) ist von einem medizinischen Notfall auf der Osttribüne überschattet worden - trotz des vermeintlichen Tors des Jahres von FC-Stürmer Ragnar Ache.
Schon zum Start des Spiels hatten beide Fanlager nur sehr verhalten Unterstützung gezeigt - kurz vor der Pause teilte der FC-Capo auf der Südtribüne schließlich mit, auf lautstarken Support verzichten zu wollen.
Hintergrund: Auf der Tribüne soll vor Spielbeginn ein Fan reanimiert worden sein. Ein Krankenwagen soll den Betroffenen daraufhin abtransportiert haben.
Für Jubel und Ekstase haben an diesem Nachmittag derweil nur Ragnar Ache und Said El Mala gesorgt. Erst brannte Ache per Fallrückzieher (15.) die Hütte ab, später blieb El Mala eiskalt vor dem Tor und knipste durch Baumanns Hosenträger zum 2:2 (63.).
In der Zwischenzeit hatten Innenverteidiger Ozan Kabak (45.) und Klublegende Andrej Kramaric (60.) die Sinsheimer in Führung gebracht und fehlende Zuordnungen in der FC-Abwehr gnadenlos ausgenutzt.
TSG-Tor zählt - trotz falschen Einwurfs
Besonders kurios: Der Treffer zum zwischenzeitlichen 2:1 der Gäste hätte nicht zählen dürfen. Dem Tor von Kramaric war ein falscher Einwurf eines Mitspielers vorausgegangen.
Darüber hatte sich auch Schlussmann Marvin Schwäbe beim Unparteiischen beschwert - allerdings ohne Erfolg.
Chancen, um auch das Rückspiel gegen den Überraschungs-Dritten der Liga zu gewinnen, hatte das Team von Lukas Kwasniok - der phasenweise als unbändiger Antreiber und Taktgeber fungierte - insgesamt zwar genug. Aber weder El Mala noch Jakub Kaminski (21.) konnten sich für eine couragierte Leistung belohnen und den dritten FC-Treffer erzielen.
Unterm Strich heimsen die Geißböcke infolge einer leidenschaftlichen Leistung einen verdienten Punkt im Kampf gegen den Abstieg ein. Dem betroffenen Fan wünschen wir an dieser Stelle alles Gute!
Titelfoto: Bildmontage: Marius Becker/dpa