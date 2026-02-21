Fan-Reanimation, irreguläres Tor und stumme Ultras: 1. FC Köln erkämpft sich wichtigen Punkt

Köln - Fußball als Nebensache! Das Heimspiel des 1. FC Köln gegen die TSG Hoffenheim (2:2) ist von einem medizinischen Notfall auf der Osttribüne überschattet worden - trotz des vermeintlichen Tors des Jahres von FC-Stürmer Ragnar Ache.

Angreifer Ragnar Ache lässt sich nach seinem Tor des Jahres gebührend feiern. © Marius Becker/dpa

Schon zum Start des Spiels hatten beide Fanlager nur sehr verhalten Unterstützung gezeigt - kurz vor der Pause teilte der FC-Capo auf der Südtribüne schließlich mit, auf lautstarken Support verzichten zu wollen.

Hintergrund: Auf der Tribüne soll vor Spielbeginn ein Fan reanimiert worden sein. Ein Krankenwagen soll den Betroffenen daraufhin abtransportiert haben.

Für Jubel und Ekstase haben an diesem Nachmittag derweil nur Ragnar Ache und Said El Mala gesorgt. Erst brannte Ache per Fallrückzieher (15.) die Hütte ab, später blieb El Mala eiskalt vor dem Tor und knipste durch Baumanns Hosenträger zum 2:2 (63.).

In der Zwischenzeit hatten Innenverteidiger Ozan Kabak (45.) und Klublegende Andrej Kramaric (60.) die Sinsheimer in Führung gebracht und fehlende Zuordnungen in der FC-Abwehr gnadenlos ausgenutzt.