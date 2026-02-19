El Mala wieder nur auf der Bank? So ordnet Coach Kwasniok die Lage des FC-Stars ein

Köln - Auf die häufigste Personalfrage hat Lukas Kwasniok (44) oft nur eine Antwort: "Lasst euch überraschen", sagte der Trainer des 1. FC Köln zu den Spekulationen, ob Shootingstar Said El Mala (19) in der Startformation steht oder nicht.

Gegen Hoffenheim aus der Krise? Für Kölns Trainer Lukas Kwasniok (44) brechen wohl wegweisende Wochen an. © Silas Stein/dpa

So hält es der FC-Coach auch vor der Partie gegen die TSG Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr). Wie in allen 22 Bundesligaspielen wird El Mala auch diesmal wieder zum Einsatz kommen.

Bislang stand er neunmal in der Startelf und kam zu 13 Einsätzen von der Reservebank.

Dabei ist die Bilanz des 19 Jahre alten Offensivkünstlers wesentlich besser, wenn er als Einwechselspieler zum Einsatz kommt. Da gelangen ihm vier Treffer und drei Assists.

Als Spieler in der Startformation erzielte er nur drei Treffer.

Kwasniok erinnert an sein Alter und dass sich auch ein sehr talentierter Spieler noch entwickeln müsse.