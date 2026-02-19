El Mala wieder nur auf der Bank? So ordnet Coach Kwasniok die Lage des FC-Stars ein
Von Morten Ritter
Köln - Auf die häufigste Personalfrage hat Lukas Kwasniok (44) oft nur eine Antwort: "Lasst euch überraschen", sagte der Trainer des 1. FC Köln zu den Spekulationen, ob Shootingstar Said El Mala (19) in der Startformation steht oder nicht.
So hält es der FC-Coach auch vor der Partie gegen die TSG Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr). Wie in allen 22 Bundesligaspielen wird El Mala auch diesmal wieder zum Einsatz kommen.
Bislang stand er neunmal in der Startelf und kam zu 13 Einsätzen von der Reservebank.
Dabei ist die Bilanz des 19 Jahre alten Offensivkünstlers wesentlich besser, wenn er als Einwechselspieler zum Einsatz kommt. Da gelangen ihm vier Treffer und drei Assists.
Als Spieler in der Startformation erzielte er nur drei Treffer.
Kwasniok erinnert an sein Alter und dass sich auch ein sehr talentierter Spieler noch entwickeln müsse.
Kölner Sieg im Hinspiel - Treffer El Mala
"Es ist für ihn auch schwerer geworden, egal ob er von Beginn an spielt oder nicht. Die Gegner stellen sich viel mehr auf ihn ein", befand Kwasniok.
"Das wird der nächste Schritt für ihn, sich unter erschwerten Bedingungen durchzusetzen. Dann kann er für uns ein ganz entscheidender Faktor sein", sagte der Kölner Trainer.
In der Hinrunde erzielte El Mala den 1:0-Siegtreffer beim überraschenden Erfolg in Hoffenheim. Damals stand er in der Startelf.
Titelfoto: Bildmontage: Silas Stein/dpa, Marius Becker/dpa