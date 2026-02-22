Vom Verletzungspech geplagt: Lukas Kwasniok muss vorerst auf diese FC-Stars verzichten
Köln - Nach dem hart erkämpften Unentschieden gegen die Überraschungsmannschaft der bisherigen Saison aus Hoffenheim folgt beim 1. FC Köln schnell Ernüchterung.
Wie die Geißböcke am Sonntag mitteilen, muss Trainer Lukas Kwasniok (44) vorerst auf Jan Thielmann (23) und Sebastian Sebulonsen (26) verzichten.
In beiden Fällen hätten jeweilige MRT-Untersuchungen Muskelverletzungen ausgespuckt, heißt es.
Anders als FC-Eigengewächs Thielmann, der schon vor Anpfiff gegen die TSG sämtliche Segel streichen musste, verletzte sich Teamkollege Sebulonsen tief in der zweiten Hälfte und musste raus.
Bereits am kommenden Freitag gastiert der Aufsteiger zum Auftakt des 24. Spieltags beim FC Augsburg (20.30 Uhr). Die Einsätze von Thielmann und Sebulonsen gelten als ausgeschlossen - offiziell bestätigt hat der Effzeh das aber noch nicht.
Titelfoto: Bildmontage: Silas Stein/dpa