Vom Verletzungspech geplagt: Lukas Kwasniok muss vorerst auf diese FC-Stars verzichten

Köln - Nach dem hart erkämpften Unentschieden gegen die Überraschungsmannschaft der bisherigen Saison aus Hoffenheim folgt beim 1. FC Köln schnell Ernüchterung.

FC-Trainer Lukas Kwasniok muss gegen den FC Augsburg etwas umplanen. © Silas Stein/dpa

Wie die Geißböcke am Sonntag mitteilen, muss Trainer Lukas Kwasniok (44) vorerst auf Jan Thielmann (23) und Sebastian Sebulonsen (26) verzichten.

In beiden Fällen hätten jeweilige MRT-Untersuchungen Muskelverletzungen ausgespuckt, heißt es.

Anders als FC-Eigengewächs Thielmann, der schon vor Anpfiff gegen die TSG sämtliche Segel streichen musste, verletzte sich Teamkollege Sebulonsen tief in der zweiten Hälfte und musste raus.