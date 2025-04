Trotz Achterbahn-Saison: Freche Titel-Ansage von FC-Köln-Bossen

Köln - Der 1. FC Köln hat offenbar Blut geleckt: Nachdem sich die Geißbock-Elf am vergangenen Wochenende die Tabellenspitze der 2. Bundesliga zurückerobert hat, soll der Platz an der Sonne nicht mehr hergegeben werden.

FC-Kaderboss Thomas Kessler (39) will den Platz an der Sonne in der 2. Bundesliga in den letzten sieben Saisonspielen nicht mehr hergeben. © Marius Becker/dpa

Das haben FC-Trainer Gerhard Struber (48) und Kaderboss Thomas Kessler (39) bei der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel in Berlin am Samstag vollmundig versprochen.

"Wir haben noch sieben Spiele und die wollen wir erfolgreich gestalten. Der Tabellenplatz zeigt, wo wir hin wollen und den wollen wir nicht mehr verlieren!", meint etwa Ex-Bundesliga-Keeper Kessler.

Auch sein Trainer beteuert, im Fernduell mit dem HSV ab sofort nichts mehr dem Zufall überlassen zu wollen.

"Wir sind fokussiert", verspricht Struber, der auch an Rechenspielchen keinerlei Interesse zeigt: "Rechnen tun andere. Es wäre gefährlich, wenn wir uns auf so etwas einlassen. Wir [...] wollen uns nicht verzetteln in mathematischen Meisterleistungen."

Stattdessen sei es wichtig, "dass wir jetzt alles geben für den Tabellenstand", ergänzt der Übungsleiter.