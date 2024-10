Ulm als "extremer Gradmesser": 1. FC Köln gegen den Aufsteiger bereits unter Zugzwang

FC-Coach Gerhard Struber (47) kann im Heimspiel gegen den SSV Ulm fast auf seinen gesamten Kader zurückgreifen. © Federico Gambarini/dpa

"Er hat die OP hinter sich gebracht und wird im Verlauf der Länderspielpause wieder ins Training einsteigen", sagte Trainer Gerhard Struber (47).

Der an den Adduktoren verletzte Mark Uth (33) macht laut Struber zwar Fortschritte, ist aber noch keine Option für die Partie am Samstag: "Er war in den letzten Tagen mehr und mehr dabei und konnte schon einiges mit der Mannschaft mitmachen. Aber da wollen wir sehr, sehr sorgsam sein."

Weiter als Uth scheint Florian Kainz (31) zu sein, der vor wenigen Tagen nach über zweimonatiger Zwangspause ins Training zurückgekehrt war.

"Er hat die Belastungen im Training sehr gut bewältigt, kaum eine Reaktion gezeigt und wird am Wochenende mitunter ein sehr wichtiger Faktor für dieses Spiel sein", sagte der österreichische Fußball-Lehrer.