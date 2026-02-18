Nach Bundesliga-Talfahrt: 1. FC Köln feuert Standardtrainer

Köln - Paukenschlag zu Karneval: Der 1. FC Köln reagiert auf die jüngste Negativserie in der Fußball-Bundesliga und feuert einen seiner Spezialtrainer.

Spezialist Hannes Dold (32, r.) gehört ab sofort nicht mehr zum Trainer-Team von Lukas Kwasniok (44). © IMAGO / Noah Wedel

Die eklatante Standard-Schwäche wurde den Geißböcken nicht nur bei der unnötigen 1:2-Pleite im jüngsten Heimspiel gegen RB Leipzig wieder zum Verhängnis, sondern zieht sich bereits wie ein roter Faden durch die gesamte Saison.

Aus diesem Grund zogen die FC-Verantwortlichen jetzt die Reißleine: Wie unter anderem der "Express" berichtet, wurde Co-Trainer Hannes Dold jetzt mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden.

Dem 32-Jährigen war es in dieser Spielzeit nicht gelungen, ein erfolgreiches Konzept für ruhende Bälle zu erarbeiten - weder offensiv noch defensiv. 40 Prozent ihrer Gegentore fressen die Kölner nach einem ruhenden Ball. Ein absoluter Horror-Wert.

Doch auch vor dem gegnerischen Tor konnte keine Durchschlagskraft bei Freistößen und Eckbällen entwickelt werden. Mit nur vier eigenen Treffern gehört die Mannschaft von Cheftrainer Lukas Kwasniok (44) zu den harmlosesten Teams der Liga nach Standards.