Brutale Europa-Konkurrenz für die Bayern: Auch dieser Weltklub will Said El Mala

Köln - Said El Mala vom 1. FC Köln hat sich mit seinen Top-Leistungen in dieser Saison ins Rampenlicht gespielt. Die Jagd auf den 19-Jährigen ist längst eröffnet. Jetzt soll ein weiterer Weltklub seine Fühler ausgestreckt haben!

Said El Mala (19) vom 1. FC Köln steht auf dem Wunschzetteln vieler europäischer Top-Klubs derzeit ganz weit oben. © Marius Becker/dpa

Die Liste der Interessenten ist lang: Neben dem FC Bayern München und Borussia Dortmund sollen unter anderem auch noch mehrere europäische Schwergewichte wie etwa Manchester City und Paris Saint-Germain um El Malas Dienste buhlen.

Wie die spanische Zeitung "Sport" berichtete, mischt jetzt auch noch der FC Barcelona im Werben um den gebürtigen Krefelder mit. Bei den Katalanen wird der Kölner Jungstar als möglicher Nachfolger von Marcus Rashford (28) gehandelt.

Der Außenstürmer ist aktuell nur ausgeliehen. Ob er im kommenden Jahr zu seinem Heimatverein Manchester United zurückkehren oder doch einen anderen Karriereweg einschlagen wird, ist unklar. Auch ein Verbleib in Spanien ist möglich - Barca besitzt eine Kaufoption für den 28-Jährigen.

El Mala wäre im Vergleich die deutlich jüngere Alternative und könnte auf der linken Außenbahn von Trainer Hansi Flick (60) als Pendant zu Lamine Yamal (18) aufgebaut werden. Allerdings müssten die Blaugrana für einen Transfer wohl tief in die Tasche greifen.