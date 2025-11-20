FC-Coach entsetzt, wie Bülter zum Training kommt: "Hab' mich echt erschrocken!"

Köln - Vor dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt ist ein Einsatz von Stürmer Marius Bülter (32) beim 1. FC Köln noch unklar.

FC-Stürmer Marius Bülter (32) litt zuletzt unter einem Magen-Darm-Infekt. Ob er gegen Frankfurt auflaufen kann, ist noch fraglich. © David Inderlied/dpa

"Er hatte große Probleme Magen-Darm technisch. Als der am Dienstag das erste Mal wieder am Geißbockheim aufgedribbelt ist, habe ich mich echt erschrocken. Der junge Mann hat stark abgenommen", sagte FC-Trainer Lukas Kwasniok vor der Partie am Samstag (18.30 Uhr/Sky).

"Der war nicht weiß im Gesicht, sondern glasig. Da hast du durchschauen können. Es war schon besorgniserregend", erklärte der 44-Jährige. Der 32 Jahre alte Stürmer habe sich aber stabilisiert und am Donnerstag einen guten Eindruck gemacht, betonte Kwasniok und scherzte: "Mir hätte diese Magen-Darm-Erkrankung gutgetan, ihm nicht."

Personell steht der FC sonst gut da. Die Nationalspieler Said El Mala, Jakub Kaminski, Isak Johannesson und Rav van den Berg sind ohne Blessuren von ihren Länderspielreisen heimgekehrt.

"Alle werden Kaderoptionen sein. Ende November alle Spieler – bis auf die Langzeitverletzten – zur Verfügung zu haben, ist nicht selbstverständlich. Das spricht für die Mannschaft und vor allem die medizinische Abteilung", so der Coach.

Trotz nur drei Punkten Rückstand sieht Kwasniok Gegner Frankfurt überlegen.