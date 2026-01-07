Darauf freut sich Pep-Talent besonders beim 1. FC Köln

Köln - Der 1. FC Köln hat auf die Personalsorgen im Abwehrverbund reagiert und mit Jahmai Simpson-Pusey (20) eine weitere Alternative für die Innenverteidigung verpflichtet . In der Domstadt will der englische U-Nationalspieler dringend nötige Spielpraxis sammeln, freut sich aber insbesondere auch auf einen tierischen Kameraden.

Jahmai Simpson-Pusey (20) absolvierte für die Profis von Manchester City bislang sechs Pflichtspieleinsätze. © Charly Triballeu/AFP

"Als ich mich mit dem FC und seiner Geschichte beschäftigt habe, wollte ich am liebsten direkt loslegen. Jetzt freue ich mich, meine Mannschaftskollegen kennenzulernen - und Hennes, wenn wir zurück in Köln sind", berichtet Simpson-Pusey nach seiner Ankunft im FC-Trainingslager im spanischen La Nucia.

Der Kult-Geißbock hat es dem talentierten Jungspund, der bis zum Ende der Saison vom englischen Top-Klub Manchester City ausgeliehen ist, offenbar gehörig angetan. Ob ein Besuch bei Hennes IX. im Kölner Zoo bereits geplant ist, ist allerdings noch unbekannt.

Klar ist hingegen: Der 20-Jährige will in der Domstadt "möglichst viele Spiele" absolvieren und dem Klub helfen, "seine Ziele zu erreichen".

Zuletzt war er an den schottischen Erstligisten Celtic Glasgow ausgeliehen, konnte sich dort aber nicht durchsetzen. Für viele Fans und Experten gilt Simpson-Pusey, der von City-Coach Pep Guardiola (54) nach seinen ersten Profieinsätzen überschwänglich gelobt wurde, angesichts der geringen Spielzeit als Wundertüte.