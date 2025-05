Verpatzt Köln den Aufstieg? FC verspielt Führung gegen Schlusslicht Regensburg

Erst im zweiten Durchgang schaffte es die Mannschaft von Trainer Gerhard Struber dann, dem Gegner mehr und mehr das eigene Spiel aufzudrücken. Und das zahlte sich aus: In der 59. Minute drückte Youngster Tim Lemperle den Ball aus kurzer Distanz per Kopf über die Linie - 1:0 für die Gastgeber!

Wie schon in den vergangenen Wochen zündeten die Fans des 1. FC Köln auch gegen Regensburg Pyrotechnik. © Marius Becker/dpa

Die Freude war aber nur von kurzer Dauer: Nach einer feinen Flanke des eingewechselten Jahn-Jokers Anssi Suhonen kam Noah Ganaus plötzlich zum Kopfball. Sein Versuch konnte zwar noch von FC-Keeper Schwäbe entschärft werden, per Nachschuss konnte der Jahn-Topscorer aber zum Ausgleich einschieben (78.).

Ein Schock für die Kölner, die im Vorfeld zahlreiche Chancen ausließen, um die Partie vorzeitig zu entscheiden. Insbesondere Winter-Neuzugang Imad Rondic vergab mehrfach beste Gelegenheiten auf einen zweiten Treffer.

So blieb es am Ende beim 1:1-Unentschieden - ein schmeichelhaftes, aber durchaus verdienter Punkt für das Tabellenschlusslicht, das seine Punkteausbeute in der Fremde damit verdoppelte.