Offiziell bestätigt: 1. FC Köln lotst Brüder-Duo auf die andere Rheinseite!

Und das Ziel ist ebenfalls schon klar: Sowohl Malek als auch Said El Mala werden in der kommenden Saison weiterhin das Trikot der Viktoria tragen. Optional hätte der FC allerdings die Möglichkeit, die Spieler vorzeitig zurückzuholen.

Denn wie der Klub am Dienstag offiziell bestätigt, stehen ab sofort die Brüder Malek (19) und Said El Mala (17) beim FC unter Vertrag.

Spielte wie sein älterer Bruder Malek zuletzt für den FC-Stadtrivalen Viktoria Köln: Said El Mala (17). © IMAGO/Maximilian Koch

"Sowohl Said als auch Malek haben sich in der abgelaufenen Saison hervorragend entwickelt. In der U19 von Viktoria haben die beiden starke Leistungen abgeliefert und zudem durch Einsätze in der 3. Liga die ersten Schritte im Herrenfußball gemacht", freut sich Keller über die Neuverpflichtungen.

Der 17-jährige Said gilt als großes Talent. Er hat bereits zehn Drittliga-Partien für die Viktoria absolviert und spielt im offensiven Mittelfeld. Sein älterer Bruder Malek spielte schon für Deutschlands U19-Nationalmannschaft und hat ebenfalls schon Drittliga-Luft auf der "Schäl Sick" schnuppern dürfen.

Am 20. Juli werden die FC-Fans die beiden Neuzugänge intensiver unter die Lupe nehmen können. Einen Tag vor der Abreise in das Trainingslager nach Bad Waltersdorf testen die Geißböcke in Höhenberg gegen die Viktoria.