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Vizeeuropameister auf der Streichliste beim 1. FC Köln - Ex-Star soll zurückkommen

Noch ist ungewiss, in welcher Liga der 1. FC Köln spielen wird. Was jedoch klar ist: Sollten sie die Klasse halten, wird Thomas Kessler den Umbruch fortsetzen.

Von Florian Fischer

Köln - Noch ist ungewiss, in welcher Liga der 1. FC Köln in der kommenden Saison spielen wird. Was jedoch klar scheint: Sollten die Geißböcke die Klasse halten, wird Sportboss Thomas Kessler (40) den Umbruch fortsetzen.

Eric Martel (23, l.) und Denis Huseinbasic (24, r.) stehen beim 1. FC Köln auf der Streichliste.
Eric Martel (23, l.) und Denis Huseinbasic (24, r.) stehen beim 1. FC Köln auf der Streichliste.  © Harry Langer/dpa

Wie "Bild" berichtet, sollen die beiden Innenverteidiger Luca Kilian (26) und Dominique Heintz (32) keine Zukunft in der Domstadt haben.

Während der 26-jährige Kilian bereits seinen dritten Kreuzbandriss in nur 18 Monaten erlitten hat und sogar um seine Karriere kämpft, hatte auch Heintz immer wieder mit Wehwehchen zu tun.

Bislang kommt der Routinier, der jedoch ohnehin nur die Rolle als Back-up innehat, auf lediglich acht Einsätze.

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Ebenfalls vor dem Absprung stehen Ex-Nationalspieler Luca Waldschmidt (29) und U21-Vizeeuropameister Eric Martel (23).

Beide können sich aber mit einem Abschied aus Köln anfreunden. Denn sowohl Waldschmidt als auch Martel wollen sich nach "Bild"-Informationen neue Herausforderungen suchen.

1. FC Köln: Sebastian Bornauw steht weit oben auf der Einkaufsliste

Sebastian Bornauw (27) spielte bereits von 2019 bis 2021 für die Geißböcke. (Archivfoto)
Sebastian Bornauw (27) spielte bereits von 2019 bis 2021 für die Geißböcke. (Archivfoto)  © Marius Becker/dpa-Pool/dpa

Auch Mittelfeld-Abräumer Denis Huseinbasic (24) muss um seinen Platz bei den Domstädtern fürchten.

Wie bei den zuvor genannten Akteuren konnte sich auch der bosnische Nationalspieler nicht wirklich weiterentwickeln und darf den Verein verlassen.

Letzter Spieler im Bunde ist Ex-Kapitän Florian Kainz (33). Der Österreicher kam dem Klub aber zuvor und verkündete im März bereits sein Karriereende.

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Fraglich ist zudem auch noch die Zukunft von Supertalent Said El Mala (19). Der U21-Nationalspieler wird vom englischen Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion umworben.

Indes sucht der Kölner Sportchef Kessler aber auch nach Verstärkungen. So soll Innenverteidiger Sebastian Bornauw (27) von Leeds United weit oben auf der Einkaufsliste stehen.

Der Belgier gilt als torgefährlicher Abwehrspieler und konnte seine Qualitäten bereits von 2019 bis 2021 in der Domstadt unter Beweis stellen.

Titelfoto: Harry Langer/dpa

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