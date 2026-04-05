Vizeeuropameister auf der Streichliste beim 1. FC Köln - Ex-Star soll zurückkommen

Köln - Noch ist ungewiss, in welcher Liga der 1. FC Köln in der kommenden Saison spielen wird. Was jedoch klar scheint: Sollten die Geißböcke die Klasse halten, wird Sportboss Thomas Kessler (40) den Umbruch fortsetzen.

Eric Martel (23, l.) und Denis Huseinbasic (24, r.) stehen beim 1. FC Köln auf der Streichliste. © Harry Langer/dpa

Wie "Bild" berichtet, sollen die beiden Innenverteidiger Luca Kilian (26) und Dominique Heintz (32) keine Zukunft in der Domstadt haben.

Während der 26-jährige Kilian bereits seinen dritten Kreuzbandriss in nur 18 Monaten erlitten hat und sogar um seine Karriere kämpft, hatte auch Heintz immer wieder mit Wehwehchen zu tun.

Bislang kommt der Routinier, der jedoch ohnehin nur die Rolle als Back-up innehat, auf lediglich acht Einsätze.

Ebenfalls vor dem Absprung stehen Ex-Nationalspieler Luca Waldschmidt (29) und U21-Vizeeuropameister Eric Martel (23).

Beide können sich aber mit einem Abschied aus Köln anfreunden. Denn sowohl Waldschmidt als auch Martel wollen sich nach "Bild"-Informationen neue Herausforderungen suchen.