"Vollkommen unverständlich!" Kölner Schiri-Wut nach irrer Elfer-Szene

Köln - Eine Szene in der 88. Minute erhitzt die Gemüter beim 1. FC Köln nach der 0:1-Heimniederlage gegen Werder Bremen besonders. Kapitän Florian Kainz (31) fand deutliche Worte.

Diese Szene erhitzte die Gemüter: Werder-Torwart Michael Zetterer (28, r.) springt mit dem Knie voran in FC-Innenverteidiger Luca Kilian (24, unten). © Rolf Vennenbernd/dpa

Nachdem FC-Shootingstar Max Finkgräfe (19) kurz vor Ende der regulären Spielzeit einen Freistoß in den Bremer Strafraum schlug, passierte die Szene, über die ganz Köln auch am Samstag noch diskutiert: Werder-Schlussmann Michael Zetterer (28) stürmte heraus, um die Flanke abzufangen, traf dabei allerdings FC-Innenverteidiger Luca Kilian (24) mit dem Knie im Rücken.

Während der Kölner Abwehrspieler mit Schmerzen liegen blieb, blieb die Pfeife von Schiedsrichter Daniel Siebert (39) allerdings stumm. Sehr zum Ärger der Kölner Fans, Verantwortlichen und Spieler.

"Das ist ein ganz klarer Elfmeter und für mich vollkommen unverständlich, wie man sich das nicht anschauen kann", motzte beispielsweise Kainz nach Abpfiff bei DAZN.

Der Österreicher konnte sich wegen der Schiri-Entscheidung nur schwer zurückhalten und legte nochmal nach: "Zetterer trifft den Ball nicht und geht mit dem Knie hinten in Kilian rein, das ist Elfmeter."

Für ihn sei es vollkommen unverständlich, dass sich das Schiedsrichter-Gespann die Szene noch nicht einmal angeschaut habe. "Es wird noch nicht mal geprüft. Das verstehe ich nicht in so einer Situation. Da muss ich aufpassen, was ich sage."