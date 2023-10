Vor Rheinderby gegen Spitzenreiter Bayer 04: Davie Selke hält zu Steffen Baumgart

Köln - Trotz der Krise und dem damit verbundenen Katastrophen-Saisonstart hat Davie Selke (28) vom 1. FC Köln vollstes Vertrauen in seinen Trainer Steffen Baumgart (51).

Davie Selke selbst bescherte dem Effzeh Anfang Mai mit zwei Treffern den Auswärtssieg bei Bayer Leverkusen. Ein gutes Omen? © Sina Schuldt/dpa

"Der Trainer meistert das sehr gut, bleibt seiner Linie treu und hält an dem Fußball fest, den er hier schon immer spielen lässt. Wie abgeklärt und ruhig er mit der Situation umgeht, obwohl er so ehrgeizig ist, ist bemerkenswert", sagte der 28 Jahre alte Mittelstürmer im Interview des "Sportbuzzer".

"Und wir alle sind nach wie vor hundertprozentig überzeugt von dem Weg, den er uns vorgibt."

Die Kölner haben in der Fußball-Bundesliga nach sechs Spielen erst einen Punkt und sind Tabellenletzter.

Am morgigen Sonntag (15.30 Uhr, DAZN) kommt es zum rheinischen Derby bei Tabellenführer Bayer Leverkusen (16 Punkte). Bayer spiele aktuell vielleicht sogar den besten Fußball in der Liga, so Selke.

Chancenlos sei der FC dennoch nicht. "Ich erinnere daran, dass Leverkusen auch im Mai in einer Topverfassung war und über eine Strecke von elf, zwölf Spielen nicht mehr verloren hatte. Trotzdem haben wir damals gewonnen. Derby ist eben kein typischer Bundesliga-Alltag, sondern immer etwas ganz Besonderes", sagte Selke.