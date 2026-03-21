Wahnsinn im Rhein-Derby! Drei Tore in den ersten sieben Minuten - Köln kontert Gladbacher Blitzstart

Köln - Was für ein Beginn im 100. Rhein-Derby zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach ! Bereits nach 28 Sekunden gehen die Gäste in Führung. Doch nur wenige Minuten folgte der Ausgleich für die Geißböcke, die nur kurze Zeit später die Partie komplett drehen konnten. Derzeit steht es 2:1.

Der 1. FC Köln bejubelt den 1:1 Ausgleichstreffer durch Said El Mala. © Marius Becker/dpa

Obwohl die Hausherren Anstoß hatten, ging es ganz schnell. Frank Honorat wurde auf der rechten Seite in Szene gesetzt. Von dort flankte der Franzose nach halblinks, wo sich Jens Castrop gegen Cenny Neumann durchsetzen konnte und Marvin Schwäbe keine Abwehrchance ließ - 0:1 (1.).

Die Antwort der Kölner folgte jedoch prompt: Nach einem langen Ball von Isak Johannesson tauchte Said El Mala vor Moritz Nicolas auf und egalisierte den frühen Rückstand in der 4. Minute.

Nur drei Minuten war der Kölner-Wahnsinn dann perfekt! Jakub Kaminski brachte den Ball von rechts in die Mitte, wo Ragnar Ache eiskalt zum 2:1 ins Tor einschieben konnte (7.).

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