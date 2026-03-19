Polizei schickt Großaufgebot zum Derby: Ultras ausgesperrt, Demo sorgt für Chaos

Köln - Schon mehrere Tage vor dem brisanten Rheinderby 1. FC Köln gegen Borussia Mönchengladbach ist Ultras beider Clubs ein Besuch des Hochsicherheitsspiels untersagt worden.

Laut Polizei ist im Rahmen des Rheinderbys zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach wieder mit rund 500 gewaltbereiten Fans zu rechnen. (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

20 Personen dürfen nach Angaben der Polizei Köln das Stadiongelände nicht betreten. Insgesamt erwartet die Sicherheitsbehörde dennoch rund 500 gewaltbereite Personen aus beiden Fanlagern. Diese wolle man "besonders im Blick behalten".

Mehr als 1400 Beamte sollen rund um das Fußball-Bundesligaspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Einsatz sein. Die Rivalität beider Clubs ist seit den 1970er-Jahren riesig.

Diesmal kommt die sportliche Brisanz hinzu: Beide Vereine stecken im Kampf gegen den Abstieg. Der Druck für Köln ist dabei noch größer.

Zuletzt hatten die Innenminister Nordrhein-Westfalens, Herbert Reul (73), und Sachsens, Armin Schuster (64, beide CDU), indirekt damit gedroht, den Clubs künftig Rechnungen für solche Polizeieinsätze zu schreiben.

Dies sei ein Mittel, wenn insbesondere der Deutsche Fußball-Bund und die Deutsche Fußball Liga aus ihrer Sicht weiterhin zu zaghaft beim Thema Stadionsicherheit seien.