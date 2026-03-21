"Feind schlagen - Die Klasse halten!": Fans peitschen 1. FC Köln vor Rhein-Derby an

Köln - Einen Tag vor dem Rhein-Derby gegen Borussia Mönchengladbach (Samstag, 15.30 Uhr) haben die Fans des 1. FC Köln ihre Mannschaft auf die richtungsweisende Partie eingeschworen.

Für die Anhänger des 1. FC Köln ist das Duell gegen Borussia Mönchengladbach eines der Highlights des Jahres. (Archivbild) © Federico Gambarini/dpa

Die Profis von Trainer Lukas Kwasniok (44) dürften nicht schlecht gestaunt haben, als sie am Freitagvormittag zum Abschlusstraining ins RheinEnergie-Stadion kamen: Vor der Südkurve hatten Anhänger des Aufsteigers ein riesiges Banner mit einer eindeutigen Message angebracht. "Den Feind schlagen - Die Klasse halten!", stand darauf.

Damit spielen die Fans freilich auf die prekäre Situation bei den Domstädtern an: Nach einem fulminanten Saisonstart taumelt der Traditionsklub mehr und mehr in Richtung Abstiegsränge.

Seit Jahresstart konnte sich der Aufsteiger sogar nur neun von 33 möglichen Punkten sichern, liegt in der aktuellen Formtabelle inzwischen nur noch auf dem Relegationsplatz.

Gegen die Fohlen vom Niederrhein soll daher unbedingt ein Sieg her. Dabei helfen können derweil auch die unter der Woche angeschlagenen Kölner Top-Scorer Jakub Kaminski (23, nach Schlag auf den Fuß) und Said El Mala (19, nach Erkältung): Das Duo konnte an der Abschlusseinheit am Freitag teilnehmen.