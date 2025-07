Wechsel zu Rhein-Rivale sorgte für Wirbel im Netz: FC-Köln-Neuzugang Johannesson versteht Fan-Wut

"Für mich ist das Wichtigste, was die Menschen im Verein sagen. Ich habe mich im Guten von Trainer Daniel Thioune, den Sportchefs und den Mitspielern verabschiedet. Das sind die Menschen, die mich kennen, die wissen, was für eine Person ich bin", sagt der 22-Jährige.

Beim FC, bei dem er einen Fünfjahres-Vertrag bis 2030 unterschrieben hat, fühlt er sich schon wohl, Anpassungsschwierigkeiten hatte er nicht. "Die Kultur hier ist ähnlich wie in Düsseldorf", so Johannesson, der hinzufügt: "Aber so lange bin ich ja auch noch nicht hier. Die ersten Tage haben meiner Freundin und mir gut gefallen."

Druck angesichts der hohen Erwartungen, die der Bundesliga-Aufsteiger an den zentralen Mittelfeldspieler hat, spüre er überhaupt nicht. "Ich bin jung und will einfach Fußball spielen", betont der 22-Jährige, der am liebsten "sehr lange in Köln bleiben" wolle: "Das Stadion, das Trainingsgelände, die Stadt und Jungs: Alles ist sehr schön hier. Ich will dem FC für viele Jahre helfen."