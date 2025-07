Japan-Faible, fehlendes Selbstvertrauen und Weltmeister-Hilfe: So tickt FC-Köln-Neuzugang Ragnar Ache

Köln - Auf ihm ruhen die (Sturm-)Hoffnungen einer ganzen Stadt: Ragnar Ache (26) soll in der kommenden Bundesliga -Saison für die nötigen Tore beim 1. FC Köln sorgen. Doch wie tickt der gebürtige Frankfurter überhaupt?

In der vergangenen Spielzeit erzielte Ragnar Ache (26) für den 1. FC Kaiserslautern 18 Tore in 30 Zweitligaspielen. © Uwe Anspach/dpa

Während viele seiner Altersgenossen regelmäßig die Nacht zum Tag machen und die Clubs und Bars ihrer Stadt wohl mindestens so gut kennen wie das heimische Wohnzimmer, hat Ache ganz andere Dinge im Kopf.

Zwar tanze er sehr gerne, "ich bin deshalb aber überhaupt kein Party-Typ", sagt der 26-Jährige gegenüber der BILD.

Er sei eher zurückhaltend und führe ein ganz unspektakuläres Leben, so der Kölner Neuzugang. Was er damit meint: "Nach dem Training schaue ich mir gerne japanische Zeichentrickserien an und lerne danach die Sprache."

Überhaupt hat der 26-Jährige ein besonderes Faible für das Land der aufgehenden Sonne. "Seit den Olympischen Spielen 2021 hat mich das Land gepackt", verrät Ache.