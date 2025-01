Wegen Neuzugang Gazibegovic: Köln-Trainer Gerhard Struber gerät ins Schwärmen

FC-Trainer Gerhard Struber (47) will mit seiner Mannschaft unbedingt den Aufstieg in die Bundesliga schaffen. © Marius Becker/dpa

Am Samstag hat der Rechtsverteidiger erstmals mit seiner neuen Mannschaft trainiert - und direkt eindrucksvoll unter Beweis gestellt, warum die Kölner den bosnischen Nationalspieler unbedingt unter Vertrag nehmen wollten und dafür tief in die Tasche gegriffen haben.

"Gazi macht einen guten Eindruck", bestätigte Übungsleiter Gerhard Struber (47) am Rande des Trainingslagers gegenüber dem "Geissblog".

Der Rechtsverteidiger wirke, so Struber weiter, von Beginn an voll integriert in die Mannschaft - und zeigte das auch bei seinem Trainingsdebüt: Seine präzisen Flanken fanden direkt Abnehmer, zudem traf er bei einer Spielform per Kopf.

"Er bringt inhaltlich sehr viel mit, was uns sehr schnell helfen wird", zeigte sich der Cheftrainer dementsprechend zufrieden mit dem ersten Auftritt des Rechtsverteidigers, der künftig mit der Rückennummer 25 für die Geißbock-Elf auflaufen wird.