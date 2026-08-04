"Ganz einfach zu klein": FC-Boss träumt von Ausbau des RheinEnergie-Stadions

Köln - Mit einer durchschnittlichen Auslastung von über 99 Prozent und einer Kapazität von 50.000 Fans gehört die Heimspielstätte des 1. FC Köln zu den meistbesuchten Stadien Europas. Kein Wunder also, dass der rheinische Traditionsklub immer wieder Überlegungen anstellt, das RheinEnergie-Stadion auszubauen.

Immobilienunternehmer Jörn Stobbe (60) steht seit knapp einem Jahr als Präsident an der Spitze des 1. FC Köln. © Henning Kaiser/dpa

Ausgerechnet Klubpräsident Jörn Stobbe (60) wagt nun einen neuen Anlauf. Er wolle das Thema unbedingt angehen, erklärt der Immobilienunternehmer gegenüber dem "Kölner Stadt-Anzeiger".

Bei den Geißböcken sei man schlicht nicht mehr zufrieden mit dem eigenen Wohnzimmer. "Wir lieben es, aber es ist ein bisschen in die Jahre gekommen. Und es ist ganz einfach zu klein", meint Stobbe.

Für einen potenziellen Ausbau müsse man allerdings zunächst den Ist-Stand auf den Prüfstand stellen und "die vielen dicken Bretter aufbohren". Unter anderem ginge es dabei um zentrale Fragen wie die Einnahme- und die Kostenseite oder die Statik des Bauwerks.

Insgesamt sei in den vergangenen Jahren schon viel berechnet worden, einen Grund, der einen Ausbau definitiv verhindern würde, sieht der 60-Jährige dabei nicht. "Wenn man aber versucht, alle Bretter gleichzeitig durchzubohren, scheitert man", so Stobbe.

Trotzdem hat er Hoffnung: "Man muss sie isolieren, mit den richtigen anfangen, die richtige Reihenfolge finden. Dann halte ich das für möglich."