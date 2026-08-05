1. FC Köln landet nächsten Transfer-Coup: Portugal-Juwel kommt von Benfica Lissabon
Köln - Ist hier schon das nächste Supertalent im Anflug? Wie Sky berichtet, soll Gil Neves (18) kurz vor einer Unterschrift beim 1. FC Köln stehen.
Laut Experte Florian Plettenberg ist der Transfer des portugiesischen Juwels von Benfica Lissabon bereits eingetütet. Neves kickte bislang für die U23 des Rekordmeisters und soll die Kölner eine nicht näher bezifferte sechsstellige Ablösesumme kosten.
Dem Bericht zufolge wird der 18-Jährige am Donnerstag (6. August) zum obligatorischen Medizincheck in der Domstadt erwartet. Anschließend sei geplant, dass er bei den Profis von Cheftrainer René Wagner (38) mittrainiert.
Alle Parteien hätten "eine vollständige Einigung erzielt", wie es auf dem Internetportal von Sky weiter heißt. Eine Unterschrift sei demnach wohl nur noch Formsache. In Köln soll Neves einen Vertrag bis 2029 erhalten.
Die verhältnismäßig geringe Ablösesumme lässt sich Benfica Lissabon auf anderem Wege vergüten. Nach Aussage von Plettenberg gewähren die FC-Bosse den Portugiesen im Gegenzug eine hohe Beteiligung bei einem Weiterverkauf.
Portugal-Juwel Gil Neves wuchs in Luxemburg auf
Neves wäre ein weiterer Coup in Kölns neuer Transferstrategie, die auf hochinteressante Talente aus den europäischen Top-Ligen setzt. Zuletzt hatte sich der FC die Dienste von Stürmer Reigan Heskey (18) aus der Jugend von Manchester City gesichert.
Über die U23 soll Neves sich zunächst für die Profis empfehlen, aber bereits oft in der 1. Mannschaft mittrainieren. Im Sommer 2025 wurde er mit Portugals U17 Europameister. Der 1,89 Meter große Rechtsfuß agiert am liebsten aus dem offensiven Mittelfeld heraus.
Aufgewachsen ist Neves in Luxemburg, wo er zunächst für den FC Syra die Schuhe schnürte. Späte wechselte er zu F91 Düdelingen, wo er 2024 schließlich von den Benfica-Scouts entdeckt wurde. Es folgte der Wechsel nach Lissabon.
Dort lief er zunächst für die U17 und dann für die U23 auf. Nach Einsätzen in der nationalen Nachwuchsliga und der UEFA Youth League möchte sich Neves jetzt offenbar in Deutschland unterm Dom weiterentwickeln.
Titelfoto: IMAGO / Prime Sports Images