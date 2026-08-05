1. FC Köln landet nächsten Transfer-Coup: Portugal-Juwel kommt von Benfica Lissabon

Köln - Ist hier schon das nächste Supertalent im Anflug? Wie Sky berichtet, soll Gil Neves (18) kurz vor einer Unterschrift beim 1. FC Köln stehen.

Der portugiesische U18-Nationalspieler Gil Neves (18) soll in Köln einen Vertrag bis 2029 erhalten. © IMAGO / Prime Sports Images

Laut Experte Florian Plettenberg ist der Transfer des portugiesischen Juwels von Benfica Lissabon bereits eingetütet. Neves kickte bislang für die U23 des Rekordmeisters und soll die Kölner eine nicht näher bezifferte sechsstellige Ablösesumme kosten.

Dem Bericht zufolge wird der 18-Jährige am Donnerstag (6. August) zum obligatorischen Medizincheck in der Domstadt erwartet. Anschließend sei geplant, dass er bei den Profis von Cheftrainer René Wagner (38) mittrainiert.

Alle Parteien hätten "eine vollständige Einigung erzielt", wie es auf dem Internetportal von Sky weiter heißt. Eine Unterschrift sei demnach wohl nur noch Formsache. In Köln soll Neves einen Vertrag bis 2029 erhalten.

Die verhältnismäßig geringe Ablösesumme lässt sich Benfica Lissabon auf anderem Wege vergüten. Nach Aussage von Plettenberg gewähren die FC-Bosse den Portugiesen im Gegenzug eine hohe Beteiligung bei einem Weiterverkauf.