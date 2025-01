Weiterer Neuzugang? 1. FC Köln soll sich mit diesem Innenverteidiger einig sein

Köln/Sion - Auf der Suche nach weiteren Neuzugängen in der Winterpause soll sich der Fußball-Zweitligist 1. FC Köln mit einem Innenverteidiger auf einen Wechsel verständigt haben. Wie mehrere Schweizer Medien berichten, stehen die Domstädter vor der Verpflichtung von Joël Schmied (26) vom dortigen Erstligisten FC Sion.

Ob es zu dem Transfer von Schmied noch kommt, ist trotzdem noch offen. Nach Möglichkeit wollten die Kölner bereits am heutigen Freitag mit allen Neuzugängen ins Trainingslager nach Spanien reisen. Das würde gegen eine weitere Verpflichtung sprechen. Es sei denn, Schmid reist hinterher.

Der 26-jährige Abwehrspieler ist Vizekapitän in Sion und ehemaliger Junioren-Nationalspieler seines Landes. Ausgebildet wurde er beim BSC Young Boys Bern.

FC-Kapitän Timo Hübers (28) und Abwehr-Hüne Dominique Heintz (31) sind aktuell die gesetzten Innenverteidiger bei den Kölnern. (Archivbilder) © Bildmontage: Rolf Vennenbernd/Marius Becker/dpa

Fraglich ist auch, ob sich der 26-Jährige mit einer vorläufigen Ersatzrolle zufriedengeben würde. Denn aktuell ist in Kölns Abwehr mit Kapitän Timo Hübers (28) und Abräumer Dominique Heintz (31) in der Startelf eigentlich kein freier Platz. Dem Neuzugang bliebe also erst mal nur die Ersatzbank.

Dort ist am Freitag aber auch ein Platz frei geworden: Denn die Kölner haben bestätigt, Offensivmann Sargis Adamyan (31) leihweise zu Zweitliga-Konkurrent Jahn Regensburg abzugeben.