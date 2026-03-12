Zuwachs in der Führungsetage: 1. FC Köln holt neuen Kaderplaner

Köln - Der 1. FC Köln hat einen Neuzugang in der Führungsetage: Tim Steidten (46) wird das Team rund um Geschäftsführer Thomas Kessler (40) ab sofort auf der neu geschaffenen Position des Direktors Kaderplanung & Recruiting verstärken.

Das hat der Bundesliga-Aufsteiger am Donnerstag bekannt gegeben.

"Der Bereich 'Kaderplanung und Recruiting' ist ein zentraler Baustein unserer sportlichen Ausrichtung beim FC. Deshalb freuen wir uns sehr, dass wir mit Tim Steidten eine Persönlichkeit für uns gewinnen konnten, die in diesem Bereich über große Erfahrung und ein starkes internationales Netzwerk verfügt", betont Ex-Keeper Kessler.

Steidten soll den 40-Jährigen demnach mit seiner Expertise unterstützen und die Kaderplanung beim FC "noch klarer, vorausschauender und nachhaltig erfolgreich aufstellen".

Der 46-Jährige begann seine Karriere im Scouting-Bereich von Werder Bremen, wurde später Chefscout, Kaderplaner und schließlich Sportlicher Leiter bei den Nordlichtern. Zuletzt arbeitete er nach einem Intermezzo bei Bayer 04 Leverkusen als Technischer Direktor beim englischen Erstligisten West Ham United, wo er bis Anfang Februar 2025 tätig war.