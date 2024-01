Union-Abgang wohl fix: Becker zieht es nach Spanien

Berlin - Der Abgang von Sheraldo Becker (29) nimmt immer konkretere Formen an. Der Stürmer steht vor einem Wechsel nach Spanien. Union Berlin kassiert noch eine Ablöse.

Sheraldo Becker (29) war 2019 zu den Eisernen gekommen. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Was sich seit Wochen angedeutet hatte, wird wohl in absehbarer Zeit offiziell. Sheraldo Becker wird Union Berlin schon bald den Rücken kehren.

Wie die spanische Zeitung "AS" berichtet, soll sich der 29-Jährige mit seinem potenziellen neuen Arbeitgeber bereits auf einen Vertrag geeinigt haben.

Als neuer Klub wird Real Sociedad ins Spiel gebracht. Anstatt, mit den Eisernen tief im Tabellenkeller zu stecken, könnte der Angreifer bald in der Sonne Spaniens um die Champions League kämpfen.



Aus Sicht der Berliner macht ein Transfer in diesem Winter durchaus Sinn. Beckers Vertrag endet im kommenden Sommer und somit haben die Eisernen nur noch in diesem Transferfenster die Möglichkeit, eine Ablöse zu kassieren.

Wie spanische Medien berichten, soll sich diese auf fünf Millionen Euro belaufen. Der 29-Jährige war 2019 aus Den Haag an die Alte Försterei gewechselt. In diesem Zeitraum gelangen ihm 50 Torbeteiligungen in 140 Spielen.