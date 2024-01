Verlässt Unions Sheraldo Becker das sinkende Schiff? Spanischer Top-Klub dran

Müssen die Union-Fans zukünftig auf den ikonischen Spider-Man-Jubel von Sheraldo Becker verzichten? © JOHN MACDOUGALL / AFP

Ein Transfer kam letztendlich aber nicht zustande, sodass Becker mit den Köpenickern in die historische Champions-League-Saison ging.

Da sein Vertrag im kommenden Sommer sowieso ausläuft, wäre die Winter-Transferperiode für den Hauptstadtklub die letzte Möglichkeit, eine Ablösesumme zu erwirtschaften. Außerdem würde man dem verdienten Kicker An der Alten Försterei wohl sowieso keine Steine in den Weg legen.

Nach einer starken Vorsaison, in der der Holländer maßgeblich am Erfolg der Berliner beteiligt war, konnte er in der laufenden Spielzeit bislang nicht an die gute Leistung anknüpfen, auch verletzungsbedingt.

In der Bundesliga absolvierte er elf Partien, stand dabei siebenmal in der Startelf. Allerdings konnte er lediglich zwei Vorlagen verbuchen - auf seinen ersten Liga-Treffer wartet er noch immer.

Unvergessen, weil historisch, werden aber seine beiden Buden gegen den SC Braga bleiben: Es waren die ersten Champions-League-Treffer in der Vereinshistorie von Union Berlin.