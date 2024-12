Absturz-Alarm bei Union: Wie gefährlich wird die Sieglos-Serie?

Sechs Punkte beträgt der Abstand zum Relegationsrang 16. Angesichts der Form der Abstiegskandidaten muss man tatsächlich nicht in Panik verfallen und doch sollte Union gewarnt sein. Vergangene Saison gerieten sie in einen gefährlichen Abwärtsstrudel, auch nachdem man sich aus diesem eigentlich schon befreit hatte.

Robin Gosens (30) sprach Ende März nach einem 0:0 in Frankfurt im Sportstudio noch davon, den Fans ein paar Siege zu schenken. Sieben Spiele vor Saisonende betrug der Vorsprung auf Mainz und dem Relegationsrang ganze neun Punkte, am Ende aber ist Union erst in letzter Minute der Klassenerhalt gelungen. Noch so eine Zitter-Saison will man unbedingt vermeiden.