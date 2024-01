Becker vor Union-Abgang: Wird ER sein Nachfolger?

Sheraldo Becker (28) wird Union Berlin wohl verlassen. © DPA

Er wurde bereits von den Eisernen vom Training freigestellt - für Vertragsgespräche mit einem anderen Klub. Das teilten Union Berlin am Mittwoch auf einer Pressekonferenz mit.

Sein Ziel: die Primera División. Übereinstimmenden Medienberichten aus Spanien und Deutschland zufolge steht der 28-Jährige unmittelbar vor einem Wechsel zu Real Sociedad. Noch am Mittwoch soll Becker den Medizincheck bei den Basken absolvieren.

Derweil haben die Eisernen den Ersatz offenbar schon an der Angel. Wie Transferguru Fabrizio Romano berichtet, kommt das Objekt der Begierde aus der Schweiz. Demnach sollen die Eisernen ein Auge auf Chris Bedia (27) vom Servette FC geworfen.

Der 1,90 Meter große Stürmer spielt seit zwei Jahren in der Schweiz, traf in Genf beinah in jedem zweiten Spiel. Und auch in dieser Saison ballert der 27-Jährige weiter, erzielte in der Hinrunde insgesamt 16 Pflichtspieltore.