Besonderes Spiel für Union und Baumgart: Darum ist Verlieren verboten!
Berlin - Macht Union Berlin jetzt schon alles klar? Ein Sieg gegen St. Pauli (15.30 Uhr/DAZN) und der Klassenerhalt ist so gut wie sicher. Sieben Punkte trennen die Eisernen vom Relegationsrang beziehungsweise von den Hamburgern.
Heißt: Ein Heimsieg ist Gold wert.
Dann wären die Eisernen zehn Punkte weg und der Klassenerhalt so gut wie sicher. 31 Zähler haben die Berliner schon gesammelt. Fehlt quasi nur noch einen Dreier, reichten doch in den letzten zehn Jahren im Schnitt 34 Punkte für den Klassenerhalt.
Bedeutet im Umkehrschluss aber auch: Verliert Union verkürzt St. Pauli auf vier Punkte.
Dann ist der vermeintliche sichere Mittelfeldplatz (12.) doch nicht mehr so sicher. Verlieren verboten!
Steffen Baumgart (54), der zum 50. Mal bei Union an der Seitenlinie stehen wird, will dem Spiel allerdings keine allzu hohe Bedeutung schenken.
"Es geht um den Klassenerhalt für beide Mannschaften. Für uns geht’s genauso darum wie Pauli - unabhängig davon, wie die Tabellensituation ist. Wir würden gerne den Abstand zu Pauli vergrößern. Dazu müssen wir unsere Hausaufgaben machen", so der Chefcoach.
Für Union Berlin beginnen die Wochen der Wahrheit
Auf Rechenspiele lässt er sich nicht ein.
Der Coach: "Glaskugel ist nicht mein Metier. Mein Metier ist meine Mannschaft so gut wie möglich auf den Gegner vorzubereiten. Umso besser du vorbereitest, umso besser sind die Chancen."
Es ist für Union der Auftakt in die Wochen der Wahrheit, warten jetzt mit Pauli, Heidenheim und Wolfsburg gleich drei Kellerduelle nacheinander.
"Um unser Ziel zu erreichen, musst du den nächsten Schritt machen. Und der nächste Schritt ist Pauli. Da muss ich nicht über Heidenheim oder Wolfsburg nachdenken", erklärt Baumgart.
Das wird gegen den 16. schon schwer genug.
"Ich erwarte einen Gegner wie in den letzten Spielen. Wer Pauli beobachtet hat, hat gesehen, dass sie in allen Spielen dicht dran waren", so Baumgart. "Sie werden alles daran setzten die Punkte zu holen, wir werden alles daran setzt auf uns zu schauen und die Möglichkeiten zu nutzen, um selbst die drei Punkte zu holen."
Titelfoto: Soeren Stache/dpa, Christian Charisius/dpa