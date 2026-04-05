Besonderes Spiel für Union und Baumgart: Darum ist Verlieren verboten!

Berlin - Macht Union Berlin jetzt schon alles klar? Ein Sieg gegen St. Pauli (15.30 Uhr/DAZN) und der Klassenerhalt ist so gut wie sicher. Sieben Punkte trennen die Eisernen vom Relegationsrang beziehungsweise von den Hamburgern.

Steffen Baumgart (54) steht zum 50. Mal bei Union an der Seitenlinie. © Soeren Stache/dpa

Heißt: Ein Heimsieg ist Gold wert.

Dann wären die Eisernen zehn Punkte weg und der Klassenerhalt so gut wie sicher. 31 Zähler haben die Berliner schon gesammelt. Fehlt quasi nur noch einen Dreier, reichten doch in den letzten zehn Jahren im Schnitt 34 Punkte für den Klassenerhalt.

Bedeutet im Umkehrschluss aber auch: Verliert Union verkürzt St. Pauli auf vier Punkte.

Dann ist der vermeintliche sichere Mittelfeldplatz (12.) doch nicht mehr so sicher. Verlieren verboten!

Steffen Baumgart (54), der zum 50. Mal bei Union an der Seitenlinie stehen wird, will dem Spiel allerdings keine allzu hohe Bedeutung schenken.

"Es geht um den Klassenerhalt für beide Mannschaften. Für uns geht’s genauso darum wie Pauli - unabhängig davon, wie die Tabellensituation ist. Wir würden gerne den Abstand zu Pauli vergrößern. Dazu müssen wir unsere Hausaufgaben machen", so der Chefcoach.