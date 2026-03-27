Rettung oder Abstiegskampf: Jetzt beginnen für Union die Wochen der Wahrheit

Berlin - Sieben Punkte Vorsprung auf Platz 16 bei nur noch sieben Spielen. Eigentlich kann Union Berlin jetzt schon für die neue Saison planen. Den Eisernen fehlt nur noch ein Sieg zum Klassenerhalt. Im Schnitt reichten in den vergangenen zehn Jahren 34 Punkte für den direkten Klassenerhalt.

Steffen Baumgart (54) blickt mit Union anstrengenden Wochenenden entgegen. © Silas Stein/dpa

Doch der vermeintliche sichere Platz neun mit 31 Zählern ist gar nicht so sicher - vor allem mit Blick auf das Restprogramm.

Für Union beginnen jetzt die Wochen der Wahrheit. St. Pauli auf dem Relegationsrang, Heidenheim Letzter, Wolfsburg Vorletzter - in den nächsten drei Spielen warten nur noch Kellerduelle.

Den Anfang macht St. Pauli an Ostern (15.30 Uhr/DAZN). Ostergeschenke bzw. eine Niederlage kann sich Union nicht erlauben. Gewinnen die Kiezkicker wären es nur noch vier Punkte Rückstand auf den Hauptstadtklub.

Auch Heidenheim ist nicht zu unterschätzen. Der Dorfklub steuert zwar auf die 2. Liga zu, gibt sich aber nicht auf, wie jüngst Leverkusen zu spüren bekam. Die Eisernen wissen selber, wie unangenehm Heidenheim sein kann. In der Bundesliga konnten sie noch nie gegen das Liga-Schlusslicht gewinnen.