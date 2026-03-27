Rettung oder Abstiegskampf: Jetzt beginnen für Union die Wochen der Wahrheit
Berlin - Sieben Punkte Vorsprung auf Platz 16 bei nur noch sieben Spielen. Eigentlich kann Union Berlin jetzt schon für die neue Saison planen. Den Eisernen fehlt nur noch ein Sieg zum Klassenerhalt. Im Schnitt reichten in den vergangenen zehn Jahren 34 Punkte für den direkten Klassenerhalt.
Doch der vermeintliche sichere Platz neun mit 31 Zählern ist gar nicht so sicher - vor allem mit Blick auf das Restprogramm.
Für Union beginnen jetzt die Wochen der Wahrheit. St. Pauli auf dem Relegationsrang, Heidenheim Letzter, Wolfsburg Vorletzter - in den nächsten drei Spielen warten nur noch Kellerduelle.
Den Anfang macht St. Pauli an Ostern (15.30 Uhr/DAZN). Ostergeschenke bzw. eine Niederlage kann sich Union nicht erlauben. Gewinnen die Kiezkicker wären es nur noch vier Punkte Rückstand auf den Hauptstadtklub.
Auch Heidenheim ist nicht zu unterschätzen. Der Dorfklub steuert zwar auf die 2. Liga zu, gibt sich aber nicht auf, wie jüngst Leverkusen zu spüren bekam. Die Eisernen wissen selber, wie unangenehm Heidenheim sein kann. In der Bundesliga konnten sie noch nie gegen das Liga-Schlusslicht gewinnen.
Union Berlin hat fast nur noch Duelle mit Teams im Abstiegskampf
Am 18. April kommt dann schließlich Wolfsburg an die Alte Försterei. In der Autostadt gehen zwar langsam aber sicher die Lichter aus, dennoch könnte Dieter Hecking (61) die Millionen-Truppe wieder auf Vordermann bringen.
Drei Duelle, in denen sich entscheiden wird, in welche Richtung es für Union gehen wird: Rettung oder doch wieder Abstiegskampf.
Das Gute für die Eisernen: Auch nach dem Keller-Tripple warten noch direkte Duelle mit Köln, Mainz und Augsburg. Schlecht für die Eisernen: Bis auf RB Leipzig ist kein Top-Team mehr dabei.
Gegen die Spitzenklubs tut sich Union einfach leichter. Bei den vermeintlich leichteren Gegnern hingegen lässt die Punkteausbeute zu wünschen übrig.
Das muss sich schleunigst ändern. Sonst wird es doch nochmal eng mit dem Klassenerhalt.
Titelfoto: Silas Stein/dpa