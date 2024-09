Blitz-Abgang von Union: Dann greift die Kaufpflicht bei Gosens

Bei der Fiorentina will sich der 30-Jährige, der nach der WM in Katar auch die EM im eigenen Land verpasst hatte, wieder für die Nationalmannschaft empfehlen.

Der Saisonauftakt in Mainz bleibt vorerst sein letztes Bundesligaspiel. © Torsten Silz/dpa

Gosens habe immer gesagt, dass er wechseln wolle, erklärte Manager Horst Heldt (54) noch am Freitag. "Und dann macht es auch keinen Sinn, einen Spieler zu behalten, der dann nicht richtig bei der Sache ist."

Auch Unions Rekordeinkauf meldete sich via Instagram zu Wort. Rechtfertigen wollte er sich aber nicht: "Ich weiß, was viele von euch vermutlich denken. Jetzt ist er weg, das wollte er von Anfang an. So stand es ja immer überall. Ich will mich deshalb gar nicht erklären. Ich will nur sagen, dass ich jeden Tag gerne zur Alten Försterei gefahren bin. Ich habe es jede Sekunde geliebt, mich für diesen Verein zu zerreißen."

Kurios: Bei Union sollte der 30-Jährige eigentlich am Freitag in der Startelf stehen, holte das dann aber etwa 48 Stunden nach. Er feierte gegen Monza sein Debüt gleich in der Anfangself.