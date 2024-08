Nach Blitz-Abgang von Union: Jetzt spricht Robin Gosens

Überraschend auf dem wohl wirklich letzten Drücker verlässt Robin Gosens Union Berlin wieder. Auf Instagram spricht er über den Blitz-Abschied.

Von Johannes Kohlstedt

Berlin - Was für ein kurioser Deadline Day in Köpenick. Da rückt selbst beinahe der geplatzte Transfer von Isco (32) in den Hintergrund. Bis kurz nach vier Uhr nachmittags ging selbst Manager Horst Heldt (54) am gestrigen Freitag noch davon aus, dass Robin Gosens (30) nicht nur bleiben, sondern auch spielen wird.

Robin Gosens (30) verlässt Union Berlin nach nur einem Jahr wieder. © Andreas Gora/dpa Rund vier Stunden vor Anpfiff war dann der Blitz-Abschied doch noch perfekt. Gosens kehrt zum wohl ungünstigsten Zeitpunkt überhaupt nach Italien zurück. Während der Vize-Kapitän von einer "Katastrophe" sprach, hat sich mittlerweile auch der Linksverteidiger zu Wort gemeldet. "Wo fängt man an, wenn man gar nicht versuchen möchte, sich für irgendetwas zu rechtfertigen, gleichzeitig aber das Bedürfnis hat, etwas loszuwerden?", schreibt der Linksverteidiger auf Instagram. 1. FC Union Berlin Union-Sieg im Schatten von Gosens-Abgang: "Das ist eine Katastrophe!" Es war das passende Finale eines zähen Dauer-Themas. Erst wurde Gosens schon weggeschrieben, dann sah alles nach einem Verbleib aus, ehe doch die erneute überraschende Wende folgte. Nach nur einem Jahr verlässt der 30-Jährige Union Berlin schon wieder. "Ich weiß, was viele von euch vermutlich denken. Jetzt ist er weg, das wollte er von Anfang an. So stand es ja immer überall. Ich will mich deshalb gar nicht erklären. Ich will nur sagen, dass ich jeden Tag gerne zur Alten Försterei gefahren bin. Ich habe es jede Sekunde geliebt, mich für diesen Verein zu zerreißen."

Robin Gosens wechselt am Deadline Day zu Florenz: "Das Leben zwingt einen manchmal zu schwierigen Entscheidungen"